Borussia Monchengladbach-Hertha Berlino, probabili formazioni e dove vederla

Squadre a caccia del successo in campionato. Se da una parte il Borussia ha iniziato con una vittoria e con un pari, l'ultimo turno è stato per 2-2 contro lo Schalke 04, l' Hertha , dove non dovrebbe esserci almeno dall'inizio Boateng , è ancora alla ricerca dei primi tre punti avendo perso la prima giornata e pareggio la seconda per 1-1 contro l'Eintracht.

Borussia Monchengladbach-Hertha Berlino è in programma venerdì 19 agosto alle 20:30. Si tratta della terza giornata del massimo campionato tedesco, ovvero la Bundesliga. La gara si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e anche su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.