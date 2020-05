Borussia Dortmund-Bayern Monaco diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi 26 maggio

Borussia Dortmund-Bayern Monaco accende quest’oggi 26 maggio alle 18.30 il calcio mondiale. Il big match di Bundesliga della 28^ giornata terrà incollati al piccolo schermo milioni di spettatori. Il grande classico del calcio tedesco è pronto: lo spettacolo è garantito. Scontro diretto che può valere la stagione. I padroni di casa ospitano la capolista e sperano di ridurre i 4 punti di distanza. Dall’altra parte, i bavaresi puntano all’allungo decisivo.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, le probabili formazioni

La squadra di Favre vuole dire la sua in questo campionato e si affiderà alla vena realizzativa del gigante Erling Haaland. Con lui la stellina Jadon Sancho e le altre frecce come Brandt e il laterale Hakimi. In mezzo ci sarà probabilmente anche l’ex Juventus Emre Can. Il Bayern Monaco risponde con i pezzi da novanta. In avanti Lewandowski con Muller e Gnabry. In porta Neuer per festeggiare al meglio il recente rinnovo di contratto. 61 punti per il Bayern Monaco con 19 vittorie. Due in più dei padroni di casa. All’andata vinsero i bavaresi con un netto 4-0 davanti al proprio pubblico. Adesso, non ci sarà il solito muro giallo ad aiutare il Dortmund e questo potrebbe andare in favore dei campioni in carica.

Dove vedere il match: streaming e diretta tv

La sfida tra Borussia Dortmund-Bayern Monaco andrà in onda in esclusiva e in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football al numero 203 del satellite. Gli abbonati Sky potranno seguire lo scontro diretto del campionato tedesco anche in diretta live straming attraverso Sky Go disponibile su tutti i pc, notebook e dispositivi mobili. Sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma o scaricare l’apposita app per sistemi iOS e Android. Un’altra opzione per vedere la partita è Now Tv, il servizio di streaming live e on demand offerto da Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky, fra cui la Bundesliga, acquistando uno dei pacchetti proposti.