Brandt sfida il Bayern Monaco: “Vincere la Bundesliga adesso sarebbe unico”

Julian Brandt sfida il Bayern Monaco e punta dritto alla vittoria della Bundesliga. Il giovane campioncino del Borussia Dortmund ha risposto ad alcune domande dei tifosi attraverso un filmato pubblicato anche dai canali social della Bundesliga. L’obiettivo è fissato: vincere il titolo di Germania che non arriva dal 2012.

VINCERE – “La verità è che quello che mi aspetto è di dare il massimo per provare il sorpasso in classifica. Mi aspetto che faremo un tentativo per vincere. C’è stata una pausa lunghissima e adesso, alla ripartenza, tutto è diverso”, ha detto Brandt sulla ripresa della Bundesliga andata in scena la settimana scorsa. “Io sinceramente la vedo come se stessimo partendo tutti da zero e avessimo da giocare 9 partite. Quale sarà il fattore decisivo? Credo l’aspetto mentale. Dipenderà da quanto saremo forti di testa. Abbiamo visto la nostra qualità, ma molto lo farà al testa. Per me vincere adesso, dopo tutto quello che è accaduto, sarebbe davvero unico”.