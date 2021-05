Brutte notizie per Piatek: frattura alla caviglia, Europeo in dubbio

L'attaccante polacco ha rimediato un grave infortunio con la maglia dell'Hertha Berlino

La Polonia rischia di dover fare a meno di un possibile punto di forza nel reparto avanzato. Infatti Krzystof Piatek ha rimediato un grave infortunio con la maglia dell' Hertha Berlino . Il giocatore ex Genoa e Milan si è procurato la frattura di una caviglia durante la sfida tra la sua squadra e lo Schalke 04. Lo ha comunicato il club con una nota diffusa attraverso i social: "Il nostro attaccante ha subito una frattura alla caviglia nel match contro lo Schalke 04 e non sarà più a nostra disposizione nelle restanti partite. Questo è stato il risultato di un'indagine giovedì mattina. Guarisci presto Kris!".

Dunque i tempi di recupero rischiano di diventare decisamente lunghi, impedendo a Piatek di essere al via dell'Europeo, che scatterà a giugno. La Polonia ha bisogno di un rinforzo in attacco, date le condizioni non perfette di Robert Lewandowski, alle prese con qualche acciacco negli ultimi tempi.