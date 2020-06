Bundesliga 2, Heidenheim allo spareggio con il Werder. Amburgo umiliato dal Sandhausen finisce quarto

L’Amburgo manca ancora una volta la promozione e per il terzo anno consecutivo dovrà rimanere fuori dalla Bundesliga e ripartire dalla seconda divisione. Gli anseatici non hanno approfittato del k.o. esterno dell’Heidenheim (terzo in classifica) sul terreno della neopromossa in Bundesliga Arminia Bielefeld (3-0) concludendo quarti. L’Amburgo infatti è stato sconfitto in casa dal Sandhausen che nulla aveva da chiedere al campionato sprecando una enorme chance per andare allo spareggio con il Werder Brema terzultimo in Bundesliga che adesso dovrà vedersela con l’Heidenheim. Il Sandhausen ha vinto 5-1 al termine di un match teso e molto sofferto per l’Amburgo che è stato forse sopraffatto dalla tensione di dover fare risultato a tutti i costi. Il torneo si chiude con la retrocessione del Wehen e della Dinamo Dresda mentre allo spareggio salvezza va il Norimberga.