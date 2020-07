Bundesliga 2020/2021, decise le date: al via il 18 settembre

La Bundesliga è già pronta a tornare in campo. Dopo la netta vittoria del titolo da parte del Bayern, la federazione ha già ufficializzato le date della stagione 2020/2021.

BUNDESLIGA, LE DATE DELLA PROSSIMA STAGIONE

La nuova stagione del calcio tedesco riprenderà con il primo turno della Coppa, la DFB Pokal che si disputerà dall’11 al 14 settembre. Otto giorni più tardi, ovvero il 22 settembre riprenderà il campionato e anche i campionati minori. Ci sarà solo un turno infrasettimanale che si giocherà il 15 e 16 dicembre mentre la finale di Coppa è fissata per il 13 maggio 2021. La Bundes invece terminerà una settimana dopo per dare tempo ai giocatori di recuperare per l’impegno Europeo.