Bundesliga, Bayern batte l’Union Berlino e torna in vetta

Il Bayern Monaco torna in testa alla classifica dopo il successo interno contro l’Union Berlin. I bavaresi hanno avuto vita facile e anche se il punteggio è di 2-1 la partita ha detto che i campioni di Germania hanno dominato. Neuer ha parato un rigore nella ripresa sul punteggio di 2-0. Nona giornata di Bundesliga con il big match tra Schalke e Borussia Dortmund finito però a reti bianche. Meglio i padroni di casa che hanno sciupato due clamorose occasioni. Bayern a 18 punti in classifica. A 17 insegue il Friburgo, che batte 2-1 il Lipsia e lo supera in classifica. Prima vittoria stagionale per il Paderborn, che batte 2-0 il Dusseldorf. Ko casalingo, infine, per l’Hertha Berlino: l’Hoffenheim passa 3-2 nella capitale. In attesa delle partite del 27 ottobre di Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte e di Wolfsburg-Augusburg, la squadra di Kovac dunque si prende momentaneamente la testa del campionato.

I RISULTATI

BAYERN MONACO-UNION BERLINO 2-1

Pavard 13′, Lewandowski 53′ (B), Polter 88′ (U)

SCHALKE 04-BORUSSIA DORTMUND 0-0

FRIBURGO-LIPSIA 2-1

Hofler 45’+2, Petersen 90′ (F), Klostermann 92′ (L)

PADERBORN-DUSSELDORF 2-0

Sabiri 43′, Schonlau 64′

HERTA BERLINO-HOFFENHEIM 2-3

Locadia 33′, Kramaric 38′ (HO), Lukebakio 55′, Kalou 69′ (HB), Hubner 79′ (HO)