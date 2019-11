Bundesliga, Bayern passa a Dusseldorf e tallona la capolista M’Gladbach caduta a Berlino

Dodicesima giornata di Bundesliga che sorride al Bayern Monaco. La squadra di mister Flick fa un passo importante verso la vetta essendo passata sul terreno del Fortuna Dusseldorf con il risultato di 4-0 e beneficiando del passo falso del Borussia Moenchengladbach capolista sconfitto dall’Union Berlino si è portata a meno 1 in classifica. Rete del vantaggio di Pavard all’11’, poi Tolisso per il raddoppio, che arriva poco prima della mezz’ora. Ancora il tedesco nel ruolo da assistman, questa volta per Gnabry, che dopo aver colpito un palo clamoroso con un tentativo dal limite firma lo 0-3 dei suoi al 34′. Terzo gol in campionato per il francese. Il poker finale lo realizza Coutinho, che al 70′ da due passi mette in rete un cross di Lewandowski. Giornata perfetta per il Bayern, in cui l’unica macchia rimane proprio la prestazione del centravanti polacco, che per la prima volta in questa stagione non trova la via della rete in Bundesliga. In classifica al terzo posto c’è la coppia formata da Friburgo (capace di strappare un punto a Leverkusen) e Schalke 04 (vincente per 2-1 sul campo del Werder Brema). Importante colpo esterno anche per il Wolfsburg, che vince 2-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte.

FORTUNA DUSSELDORF-BAYERN MONACO 0-4

11′ Pavard, 27′ Tolisso, 34′ Gnabry, 70′ Coutinho

WERDER BREMA-SCHALKE 04 1-2

43′ Harit (S), 53′ Raman (S), 81′ Osako (W)

EINTRACHT FRANCOFORTE-WOLFSBURG 0-2

19′ Weghorst, 65′ Joao Victor

BAYER LEVERKUSEN-FRIBURGO 1-1

5′ Holer (F), 36′ Diaby (B)

UNION BERLINO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-0

15′ Ujah, 92′ Andersson