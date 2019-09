Bundesliga, Bayern passa a Paderborn e ritrova la vetta

Nella giornata in cui il Bayern Monaco passa a Paderborn e torna in vetta nella Bundesliga per il k.o. interno del Lipsia, non arrivano buone notizie per mister Kovac. I rotweiss infatti hanno tremato più del previsto sul campo della matricola biancoblu che ha sfiorato nel finale il clamoroso pareggio dopo essere stata sotto per 3-1. Troppi errori in attacco di Lewandowski e compagnia e una difesa poco attenta hanno reso vivo il Paderborn che ha messo entusiasmo e con la collaborazione di Neuer e Boateng, oggi in giornata no, ha spaventato la nuova capolista. Si ferma il Lipsia superato in casa dallo Schalke. Di seguito risultati e marcatori della sesta giornata di Bundesliga.

Augsburg-Bayer Leverkusen 0-3 (34′ aut Niederlechner, 76′ Volland, 84′ Havertz)

Hoffenheim-Borussia Moenchengladbach 0-3 (43′ Plea, 65′ Thuram, 83′ Neuhaus)

Mainz-Wolfsburg 0-1 (9′ Tisserand)

Paderborn-Bayern Monaco 2-3 (15′ Gnabry, 55′ Coutinho, 68′ Proger, 79′ Lewandowski, 84′ Collins)

RB Lipsia-Schalke 04 (29′ Sané, 43′ Harit, 58′ Matondo, 83′ Forsberg)

Il resto della sesta giornata

Union Berlino-Eintrach Francoforte 1-2 (ieri)

Borussia Dortmund-Werder Brema (ore 18.30)

Dusseldorf-Friburgo (domani ore 15.30)

Colonia-Hertha Berlino (domani ore 18)