Bundesliga, Bayern torna in vetta: liquidata in soli 26′ la pratica Mainz

Il Bayern Monaco archivia la pratica Mainz in 26′ e con i tre punti si riporta in vetta alla classifica del campionato tedesco in attesa del Lipsia (impegnato stasera contro il Borussia Moenchengladbach). Decidono i gol di Lewandowski (all’8′), Müller (al 14′) e Thiago Alcantara (al 26′), mentre è inutile la rete di St. Juste al 45′. Nel girone di ritorno la squadra di Flick ha fatto registrare tre vittorie su tre, totalizzando 12 gol. La settimana prossima ci sarà lo scontro diretto fra i bavaresi e il club controllato dalla Red Bull. Nelle altre sfide da segnalare il 5-0 del Borussia Dortmund, nuova squadra di Emre Can, contro l’Union Berlin. Poi F. Dusseldorf-E. Francoforte 1-1 e Hoffenheim-Leverkusen 2-1.