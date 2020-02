Bundesliga, Bayern travolge il Colonia e torna in vetta alla classifica

Il Bayern spazza via il Colonia e torna in vetta alla classifica della Bundesliga per 24 ore occupata dal Lipsia al termine della 22.ma giornata. I campioni di Germania dopo soli 11′ hanno travolto gli avversari già sotto di tre reti e poi vincendo per 4-1. Doppietta di Gnabry (9 in campionato) e reti di Lewandowski (23 in campionato), Coman e Uth. Alle 18 ha chiuso lo Schalke 04, a secco da quattro turni, che non riesce a riagguantare la zona Europa pareggiando 0-0 ospite del pericolante Mainz.