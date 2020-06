Bundesliga, Bayern vince ancora. Adesso resta solo un record da battere negli ultimi 90′

Al Bayern Monaco a 90′ dalla fine manca solo un record da battere per fare en plein in Bundesliga: il numero dei gol fatti in campionato. Con il successo odierno contro il Friburgo per 3-1 i campioni di Germania sono a -6 dalla squadra che nel ’71/72 arrivò a 102. Tutto si deciderà nel prossimo e ultimo turno che vede i bavaresi sul campo del Wolfsburg. Oggi intanto la squadra di Flick che ha eguagliato il record di Guardiola, che nella stagione d’esordio restò imbattuto per 24 giornate, ha avuto vita facile. Doppietta Lewandowski (al 24’ e al 37’) che gli permette di salire a quota 33 in campionato. Lewy è così a +6 da Immobile nella classifica della Scarpa d’oro. Terza rete di Kimmich per il Bayern. Gli altri risultati della penultima giornata in Bundesliga: il Borussia Moenchengladbach vince 3-1 in casa del Paderborn retrocesso e scavalca il Bayer Leverkusen (battuto dall’Hertha Berlino per 2-0) al quarto posto. A 90 minuti dalla fine del campionato un sorpasso pesante. Per il Gladbach sono decisivi il gol di Herrmann al 4’ e la doppietta di Stindl al 55’ (su rigore) e al 73’. Al 54’ aveva pareggiato Michel con un bel tiro da fuori. Per l’Hertha, che veniva da tre sconfitte di fila, in gol Cunha e Lukebakio. Sul 2-0 azione strepitosa di Piatek. Vista la migliore differenza reti (+25 a +16), al Gladbach, nell’ultima giornata, può bastare un pareggio.