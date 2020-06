Bundesliga, Can fa volare il Dortmund: battuto l’Hertha Berlino

Un gol per non smettere di lottare. Il successo del Bayern Monaco sul Leverkusen avvicina i bavaresi al titolo, ma il Borussia Dortmund non intende arrendersi. I gialloneri si impongono contro l’Hertha Berlino, anche se devono faticare parecchio per avere ragione della squadra della capitale tedesca. Il primo tempo vede gli uomini di Favre creare diverse occasioni con un Hazard particolarmente ispirato. Tuttavia né lui, né Hakimi e Sancho trovano lo specchio della porta. L’Hertha si limita a difendersi con ordine e prova a pungere in contropiede impegnando Burki con conclusioni non troppo insidiose. Nella ripresa si sblocca l’incontro: al 58′ lancio di Sancho per Brandt, che di testa appoggia per Emre Can. Controllo e tiro vincente di piatto dell’ex Juventus per l’1-0 che di fatto chiude il match. Gli ospiti non hanno la forza sufficiente per replicare nei minuti rimanenti. Il Borussia resta così al secondo posto sfruttando anche i passi falsi delle inseguitrici. La qualificazione alla Champions League è davvero ipotecata.