Bundesliga, club d’accordo sulle cinque sostituzioni

Prima in Serie A e ora anche in Bundesliga. La modifica della regola dei cambi avverrà anche nel campionato tedesco. L’Ifab qualche giorno fa aveva dato il via libera ad una norma che finora non si era ancora vista nelle massime serie. L’introduzione di questa novità non è piaciuta a tutti, in particolare all’ex giocatore di Roma e Juventus Boniek che così ha commentato: “Noi non la adotteremo nel campionato polacco. Così non è calcio. E’ una decisione senza alcun fondamento, adottata solo per populismo da chi evidentemente non sa come funziona una partita di calcio”.

Club tedeschi d’accordo

Secondo quanto raccolto dal Kicker la Federazione tedesca ha accolto positivamente la proposta dell’Ifab precisando però che “ogni squadra con i suoi cinque cambi abbia un massimo di tre opzioni (inclusa l’intervallo) per interrompere il gioco”. Durante l’assemblea tra i 36 club di Bundesliga e Zweite si è inoltre deciso che la Federazione avrà potere sulle date di fine stagione e di inizio della prossima. Anche su questo punto il club hanno dato il via libera in caso si dovesse sforare la data massima del 30 giugno.