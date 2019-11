Bundesliga, crollo del Bayern: l’Eintracht ne fa 5, Kovac a rischio. E si pensa a Mourinho

Il Bayern Monaco crolla a Francoforte contro l’Eintracht 5-1 nella decima giornata di Bundesliga e la posizione dell’allenatore Niko Kovac è fortemente a rischio. Tutto facile per la formazione di casa: Kostic e Sow portano il risultato sul 2-0, il solito Lewandowski accorcia ma nel secondo tempo dilagano i ragazzi di mister Hütter con i gol di Abraham, Hinteregger e Paciencia (bavaresi in inferiorità già al 9′ del primo tempo per il rosso estratto ai danni di Boateng). Una brutta figura per il club del presidente Hoeness, che potrebbe anche scegliere di cambiare tecnico: Kovac è stato riconfermato in estate per aver vinto il campionato, ora però non ci sarebbero i presupposti per andare avanti, anche se la vetta dista appena 4 punti. Il candidato alla sostituzione è José Mourinho, ormai da quasi un anno senza una panchina (fu esonerato dal Manchester United).