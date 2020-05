Bundesliga diretta tv e streaming: come vedere le partite

Il calcio europeo è pronto a ripartire: sabato 16 maggio al via la Bundesliga dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Il campionato tedesco è il primo a fare ritorno sulle tv di tanti appassionati di sport che saranno ancora un numero maggiore visto l’obbligo delle porte chiuse negli stadi. La Bundesliga ripartirà ufficialmente alle ore 15.30 con una delle partite più belle di tutto il campionato tedesco: il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schlake 04. Si giocherà quindi la 26^ giornata di campionato, proprio quella che doveva giocarsi nel weekend del 14-15 marzo, prima che la federazione decidesse di sospendere tutto per il Covid-19. Andiamo a vedere adesso come seguire la Bundesliga in diretta tv e streaming.

Come vedere le partite: Bundesliga diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati che non vorranno perdere questo epico momento di calcio, la Bundesliga diretta tv e streaming verrà trasmessa in esclusiva in Italia da Sky Sport, che detiene i diritti del campionato tedesco. I tifosi e gli amanti del calcio in Germania potranno seguire le partite della 26^ giornata di campionato sia in televisione, per tutti gli abbonati a Sky, sia in modalità straming grazie alla piattaforma SkyGo, disponibile su tablet, smartphone e computer. Esiste anche un’alternativa, ovvero Now Tv il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare comprando uno dei pacchetti proposti.

Il programma: le gare in diretta e streaming

Sabato 16 maggio

Borussia Dortmund-Schalke 04 (ore 15.30): diretta Sky Sport Football (canale 203) e diretta streaming Sky Go e Now Tv.

Augsburg-Wolfsburg (ore 15.30): diretta goal Sky Sport Uno (canale 201) e diretta streaming Sky Go.

Fortuna Düsseldorf-Paderborn (ore 15.30): diretta goal Sky Sport Uno (canale 201) e diretta streaming Sky Go.

Hoffenheim-Hertha (ore 15.30): diretta goal Sky Sport Uno (canale 201) e diretta streaming Sky Go.

Lipsia-Friburgo (ore 15.30): diretta goal Sky Sport Uno (canale 201) e diretta streaming Sky Go.

Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengaldbach (ore 18.30): diretta Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203) e diretta streaming Sky Go e Now Tv.

Domenica 17 maggio

Colonia-Mainz (ore 15.30): diretta Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203) e diretta streaming Sky Go e Now Tv.

Union Berlino-Bayern Monaco (ore 18.00): diretta Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203) e diretta streaming Sky Go e Now Tv.

Lunedì 18 maggio

Werder Brema-Bayer Leverkusen (ore 20.30): diretta Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203)