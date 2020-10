Bundesliga, disastroso Schalke 04: 22 gare di fila senza vittoria

Numeri terribilmente negativi per lo Schalke 04 che da quando è scoppiata la pandemia, ma anche un po’ prima, proprio non riesce a vincere. Neppure contro il neo promosso Stoccarda sono arrivati i tre punti. Si tratta di unrecord davvero infelice.

Schalke 04: 22 partite senza vittoria

22 partite senza i 3 punti. Lo Schalke 04 si rende protagonista di un curioso primato, non ancora assoluto. I tedeschi, anche nell’ultimo match di Bundesliga contro lo Stoccarda non hanno trovato la vittoria.

Per la società si tratta del 22esimo risultato senza successi. La squadra di Gelsenkirchen ha vinto il suo ultimo match il 17 gennaio nella partita con il Borussia M’Gladbach. Da quella sfida, poi, solo 8 pareggi e ben 14 sconfitte. Il record di mancate vittorie, però, pare appartenere al Tasmania Berlin che era “riuscita” a mancare i tre punti per ben 31 match. Nel prossimo turno di campionato, lo Schalke giocherà in trasferta con il Mainz.