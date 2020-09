Bundesliga, Dortmund k.o. con l’Augsburg. Stoccarda a valanga

La Bundesliga prosegue il suo cammino. La seconda giornata offre diversi colpi di scena. Sorprende la caduta in trasferta del Borussia Dortmund. I gialloneri crollano contro l’Augsburg per 2-0. Decidono le reti di Uduokhai al 40′ e di Caligiuri al 54′. Una brutta battuta d’arresto per la formazione di Favre che rischia di veder scappare via presto il Bayern Monaco. Vittoria roboante per lo Stoccarda in casa del Mainz. Dopo essere andati sotto con la rete di Quaison, gli ospiti si scatenano con un poker clamoroso firmato da Wamangituka, Didavi, Klimowicz e Kalajdzic. Edmundsson fa gioire l’Arminia Bielefeld che batte il Colonia. Pari per 1-1 sia tra Leverkusen e Lipsia che tra Borussia Monchengladbach e Union Berlino.

I RISULTATI

Augasburg-Borussia Dortmund 2-0

Bayer Leverkusen-Red Bull Lipsia 1-1

Borussia Moncheglabach-Union Berlino 1-1

Arminia Bielefeld-Colonia 1-0

Mainz-Stoccarda 1-4