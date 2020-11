Bundesliga, duello Bayern-Lipsia in testa. Crolla il Dortmund

In Bundesliga è fuga a due. Il Bayern Monaco e il Lipsia sembrano aver cambiato passo rispetto al resto della concorrenza. I bavaresi si impongono in rimonta in casa dello Stoccarda. Coulibaly trova il vantaggio per i padroni di casa, ma Coman e Lewandowski ribaltano il risultato sul finire del primo tempo. Nella ripresa chiude i conti Douglas Costa. La formazione targata Red Bull risponde a distanza battendo il Bielefeld per 2-1. Angelino e Nkuku mandano avanti il Lipsia e vanificano la rete finale di Klos. Crolla, invece, il Borussia Dortmund in casa. Skhiri inventa due conclusioni precise che stendono i gialloneri e lanciano il Colonia. Pari tra Augsburg e Friburgo: alla rete di Grifo risponde Vargas. Altro pareggio tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte che finisce 3-3.

I RISULTATI

Questi i risultati del pomeriggio:

Augsburg-Friburgo 1-1

Borussia Dortmund-Colonia 1-2

Lipsia-Bielefeld 2-1

Stoccarda-Bayern Monaco 1-3

Union Berlino-Eintracht Francoforte 3-3