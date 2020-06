Bundesliga, è sempre Lewandowski il migliore: eletto giocatore dell’anno

Campione di Germania col Bayern Monaco e adesso anche giocatore dell’anno. Robert Lewandowski non si ferma e punta ad una stagione ricca di gioie anche a livello personale. Se la lotta per la scarpa d’oro resta ancora aperta, il bomber polacco può iniziare ad esultare per il primo trofeo personale vinto in stagione: quello di giocatore dell’anno in Bundesliga.

Lewandowski: il migliore ancora una volta

Per il bomber polacco è arrivato il riconoscimento più ambito dell’annata in Germania: quello di giocatore dell’anno in Bundesliga. Lewandowski ha vinto davanti a calciatori del calibro di Timo Werner (secondo), Jadon Sancho, Amine Harit, Erling Haaland, Kai Havertz e Serge Gnabry. Per l’attaccante del Bayern Monaco è stato un vero e proprio dominio anche nella votazione avendo ottenuto oltre il 50% dei voti. L’attaccante polacco ha conquistato per la quinta volta lo scettro di miglior bomber del campionato, il quarto negli ultimi cinque anni.

Per lui il giusto riconoscimento dopo aver messo a segno una serie di record. Non solo 33 gol attuali, ancora migliorabili nell’ultima giornata da giocare, ma anche 11 reti consecutive. Nessuno come lui. Complimenti!

