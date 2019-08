Bundesliga, falsa partenza per il Bayern: 2-2 contro l’Hertha Berlino

Il Bayern Monaco ha il freno a mano tirato. Dopo la sconfitta in Supercoppa di Germania, i bavaresi confermano le fragilità difensive ed impattano contro l’Hertha Berlino nella prima giornata di Bundesliga. E dire che sembrava tutto facile per la squadra di Niko Kovac, subito avanti grazie alla rete del solito Robert Lewandowski con un perfetto inserimento al 24′. Poi però è arrivata la reazione della squadra della capitale: al 36′ Lukebakio ha trovato il tiro vincente con una deviazione propizia e, tre minuti dopo, Grujic ha superato Neuer in uscita, portando avanti l’Hertha. Il Bayern ha incassato l’uno-due, ma non è crollato e al 60′ ha trovato con Lewandowski la zampata del pareggio. Pericolo scampato, ma i campioni di Germania proprio non sembrano essersi ripresi.