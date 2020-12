Bundesliga: frenata Bayern, aggancio Lipsia in testa. Sprofonda il Dortmund

La Bundesliga non smette di sorprendere. La prima notizia riguarda il Bayern Monaco: i bavaresi non riescono a scappare via in classifica, bloccati sull’1-1 dall’Union Berlino. Decisiva la rete di Lewandowski nel finale di gara per salvare i campioni di Germania in carica. Ne approfitta il Lipsia, che aggancia in classifica il Bayern grazie alla vittoria sul Werder Brema per 2-0. E domani entrambe rischiano di essere scavalcate dal Bayer Leverkusen che dista due lunghezze dalla prima posizione, ma con una gara in meno.

LE ALTRE

Perde terreno il Borussia Dortmund che acuisce la sua crisi di risultati. I gialloneri sono alla terza partita senza vittorie, ma stavolta il k.o. è ancora più grave per le proporzioni. La squadra di Febvre crolla in casa contro lo Stoccarda per 5-1. Ora la vetta dista cinque lunghezze e davanti al Borussia c’è anche il Wolfsburg. Vittoria per il Friburgo per 2-0 sull’Arminia, mentre il Colonia espugna il campo del Mainz per 1-0 nonostante l’uomo in meno. Pari tra Borussia Monchengladbach e Hertha Berlino.

I RISULTATI

Wolfsburg-Eintracht Francoforte 2-1

Borussia Dortmund-Stoccarda 1-5

Friburgo-Arminia 2-0

Lipsia-Werder Brema 2-0

Mainz-Colonia 0-1

Borussia Monchengladbach-Hertha Berlino 1-1

Union Berlino-Bayern Monaco 1-1