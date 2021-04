Bundesliga, girandola di panchine: il Bayern Monaco saluta Flick e prepara l’assalto ad un big

Con l’approssimarsi dell’estate, le società preparano il terreno per la prossima sessione di calciomercato, sessione particolarmente difficile per i direttori sportivi che dovranno dimostrarsi creativi, vista la scarsa liquidità di cui i club dispongono in questo periodo storico. Non solo calciatori, però, in Bundesliga, infatti, si prospetta un’estate particolarmente calda sul fronte delle panchine e i movimenti in atto interesserebbero da vicino il Bayern Monaco.

Secondo quanto riporta 90min.com, il Bayern Monaco si starebbe preparando a salutare Hans Flick, autore di un percorso clamoroso, costellato di vittorie, in Baviera. L’allenatore, infatti, sarebbe l’indiziato principale per prendere il posto di Joachim Low alla guida della nazionale tedesca. Al suo posto, i dirigente della squadra Campione d’Europa in carica starebbero sondando il terreno per un ritorno in Bundesliga di Jürgen Klopp. L’attuale allenatore del Liverpool sarebbe insoddisfatto di alcune scelte di mercato della dirigenza inglese e per questo i rapporti non sarebbero più idilliaci come una volta; ad appesantire la situazione, la posizione di classifica dei Reds in Premier League. Uno scenario clamoroso che, se si dovesse attuare, avvierebbe una girandola di panchine che potrebbe coinvolgere altri top club europei.