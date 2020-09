Bundesliga, Hertha a valanga sul Werder. André Silva salva l’Eintracht

La Bundesliga inizia a delineare i risultati del primo turno. Dopo il roboante successo del Bayern Monaco sullo Schalke 04 per 8-0, festeggia l’Hertha Berlino che stende a sorpresa il Werder Brema in trasferta. Petar Pekarik sblocca il risultato al 43′ con un inserimento perfetto sul secondo palo. Raddoppio al 47′ Lukabakio con un sinistro imparabile. Cunha cala il tris, prima del colpo di testa di Selke che accorcia le distanze. Nel finale arriva il poker di Cordoba. Sorride anche l’Hoffenheim che si impone per 3-2 sul campo del Colonia: Kramaric apre le marcature a favore degli ospiti, ma i padroni di casa pareggiano con Andersson. Ancora Kramaric riporta avanti l’Hoffenheim su rigore, prima del nuovi pari di Drexler. Nuovamente Kramaric chiude l’incontro nel finale. Pari tra Eintracht Francoforte e Bielefed. André Silva salva i padroni di casa dopo lo svantaggio firmato da Soukou. Pioggia di gol tra Stoccarda e Friburgo: Petersen sblocca l’incontro con un colpo di testa e lancia avanti gli ospiti che poi allungano con Sallai e Grifo. Accorcia le distanze lo Stoccarda con Kalajdzic e Wamangituka, ma non basta per pareggiare. L’Augusta supera in trasferta l’Union Berlino: alla rete iniziale di Vargas per gli ospiti risponde Bulter. Decide il gol di Gregoritsch con un colpo di testa. Hanh chiude la pratica nel finale.

I RISULTATI

Werder Brema-Hertha Berlino 1-4

Colonia-Hoffenheim 2-3

Francoforte-Bielefeld 1-1

Stoccarda-Friburgo 2-3

Union Berlin-Augusta 1-3