Bundesliga, i calciatori dovranno rifarsi i letti in hotel

La Bundesliga è pronta a ripartire. Le squadre torneranno a giocare per il massimo campionato tedesco non senza le debite precauzioni dopo l’emergenza pandemica del coronavirus. Tanti i protagonisti che si sono fatti avanti per parlare del difficile e particolare momento e tanti anche i vari comportamenti da seguire. Se in campo saranno vietate le esultanze di gruppo, anche fuori dal rettangolo di gioco ci saranno regole ferree.

LETTO – Come riportano diversi media tedeschi e inglesi, infatti, come emerso dal protocollo di sicurezza, i calciatori che staranno negli alberghi prima delle gare dovranno, per evitare contatti col personale dell’Hotel, occuparsi di rifarsi il letto e sistemarsi la stanza. Oltre, quindi, a provvedere ai vari pasti senza contatti con i compagni e rispettando le varie distanze di sicurezza in ogni circostanza, anche trasformarsi in addetti alla pulizia, quantomeno del loro stesso posto in cui dormono. Una particolarità, quasi scontata, ma che fa sorridere. Chissà se tutti si comporteranno da bravi “cenerentole”…