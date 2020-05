Bundesliga, i risultati delle gare: poker Borussia allo Schalke, tris dell’Herta. Wolfsburg corsaro allo scadere

In attesa dell’altra sfida odierna e di quelle di domani e lunedì, la Bundesliga è tornata in campo. Subito grande spettacolo con la partita di cartello: il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04 dominata dai gialloneri trascinati da Erling Haaland, al gol al debutto nella super classica tra le due squadre. Facile succeso anche dell’Herta Berlino in trasferta contro l’Heffenheim. Rimonta del Wolfsburg in casa dell’Augsburg. Pari nelle altre due gare tra Fortuna Düsseldorf-Paderborn e Lipsia-Friburgo.

I risultati:

Borussia Dortmund-Schalke 04 4-0 (Haaland, Guerreiro, Hazard, Guerreiro)



Augsburg-Wolfsburg 1-2 (Steffen(W), Ginczek (W); Jedvaj(A))



Fortuna Düsseldorf-Paderborn 0-0

Hoffenheim-Hertha Berlino 0-3 (Akpoguma, Ibisevic, Cunha)



Lipsia-Friburgo 1-1 (Poulsen (L); Gulde (F))



Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengaldbach (ore 18.30)