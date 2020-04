Bundesliga, i tifosi del Bayern Monaco contro la ripresa a porte chiuse: “No a partite fantasma”

In Bundesliga le squadre sono tornate ad allenarsi a piccoli gruppi seguendo il protocollo di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19. Plausibile, quindi, ipotizzare anche la ripresa del campionato, ma rigorosamente a porte chiuse.

Nonostante l’intenzione sia quella di tornare in campo, c’è chi non è favorevole. Si tratta dei tifosi tedeschi, ed in particolare quelli del Bayern Monaco che attraverso un comunicato diffuso in rete si sono detti contrari alla ripresa, soprattutto se a porte chiuse.

COMUNICATO – “Quarantena per il calcio, le partite fantasma non sono una soluzione. La ripresa del calcio non è giustificabile nella situazione attuale. Il calcio in Germania è estremamente importante, ma se per settimane è stata segnalata difficoltà nell’effettuare i test per il Coronavirus, l’idea di sottoporre a screening i giocatori di calcio a frequenze estremamente elevate è semplicemente assurda”. E ancora: “La domanda sul perché, nonostante tutti i milioni, non sembra esserci sostenibilità nel calcio professionistico non è stata posta da nessun dirigente. L’unico obiettivo comunicato è quello di andare avanti il più rapidamente possibile”, queste le parole dei tifosi del Bayern Monaco.