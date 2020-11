Bundesliga, il Bayern passa a Dortmund e si aggiudica il “Klassiker”

Il Bayern Monaco fa suo il “Klassiker” battendo il Borussia Dortmund per 3-2. Sfida intensa e con tante occasioni nell’arco dei 90′ ben giocati dai 22 in campo. I campioni di Germania sono passati in svantaggio nel primo tempo con il gol del giallonero Reus poi pareggio nel finale di Alaba su punizione. Nella ripresa Bayern avanti con Lewandowski poi tris di Sanè e ancora Borussia con Haaland. Il Bayern poi ha retto sino alla fine vincendo il big match e riportandosi solo al comando della classifica.