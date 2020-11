Bundesliga, il Bayern si ferma contro il Werder Brema. Leverkusen secondo

La Bundesliga 2020/21, per il momento, si scopre senza un vero dominatore. Infatti il Bayern Monaco capoclassifica non riesce a scappare via dalle inseguitrici. I bavaresi steccano in casa contro il Werder Brema. Gli ospiti vanno in vantaggio sul finire del primo tempo grazie all’inserimento vincente di Eggestein che batte Neuer da due passi. I padroni di casa si salvano grazie a Coman, ma sprecano nel finale il match point. In classifica, alle spalle del Bayern, aspettando il Lipsia, c’è il Bayer Leverkusen. I rossoneri, infatti, salgono a 18 punti, uno in meno rispetto ai bavaresi, grazie alla vittoria sul campo del Bielefeld per 2-1. Decide all’ultimo respiro la rete di Dragovic dopo il vantaggio iniziale del compagno Bailey e il pari su autogol di Hradecky.

LE ALTRE

Harakiri per il Borussia Monchengladbach che, nonostante il gol di vantaggio e la superiorità numerica, si fa raggiungere dall’Augsburg sull’1-1. L’Hoffenheim accarezza la vittoria fino agli ultimi minuti contro lo Stoccarda, ma viene bloccato sul pari al termine di un match spettacolare terminato 3-3. Cade in casa lo Schalke 04 contro un Wolfsburg sempre più convincente.

I RISULTATI

Tutti i risultati:

Bayern Monaco-Werder Brema 1-1

Bielefeld-Bayer Leverkusen 1-2

Borussia Monchengladbach-Augsburg 1-1

Hoffenheim-Stoccarda 3-3

Schalke 04-Wolfsburg 0-2