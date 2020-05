Bundesliga, il Dortmund vince e va a -1 dal Bayern. Tutti i risultati del pomeriggio

Si è concluso il pomeriggio di Bundesliga. Il sabato della 27esima giornata ha visto risultati importanti per quanto riguarda la classifica. Il Borussia Dortmund ha trionfato 0-2 in trasferta contro il Wolfsburg grazie alle reti di Guerreiro e Hakimi. Grazie alla vittoria il club si porta a meno uno dal Bayern Monaco che scenderà in campo alle 18.30 contro l’Eintracht Francoforte. Vittoria in dieci uomini per il Werder Brema contro il Friburgo. Il Leverkusen affossa 3-1 i Borussia Monchengladbach, mentre il Paderborn strappa un pareggio all’Hoffenheim.

Bundesliga, i risultati