Bundesliga, il Mainz spaventa il Bayern che nella ripresa fa 5 gol

La vittoria per 5-2 del Bayern contro il Mainz non fotografa bene l’andamento della partita dei campioni di Germania. All’Allianz Arena gli ospiti in vantaggio di due reti hanno sfiorato il tris colpendo anche due pali prima di capitolare. La reazione del Bayern dopo lo 0-2 al 45′ è stata veemente ma solo nella ripresa. I cinque gol al Mainz confermano la qualità dell’undici di Flick che stasera però ha dovuto soffrire parecchio prima di ribaltare il punteggio. Il Mainz ha approfittato delle amnesie difensive di Boateng e Alaba per colpire nel primo tempo con le reti di Burkardt al 32′ e di Hack al 44′. Nella ripresa i campioni di Germania recuperano e ribaltano la partita con i gol di Kimmich (al 50′), Sané (55′), Süle (al 70′) e la doppietta di Lewandowski (rigore al 76′ e all’83’). Tre punti importanti che consentono ai bavaresi di riprendersi la vetta della classifica a tre giornate dalla fine del girone d’andata. Nel pomeriggio successo interno del Borussia Dortmund sul Wolfsburg per 2-0 con reti di Akanji e Sancho.

I risultati della 14esima giornata:

Arminia Bielefeld-B. Moenchengladbach 0-1

Werder Brema Union Berlino 0-2

Colonia-Augsburg 0-1

Eintracht-Bayer Leverkusen 2-1

Hoffenheim-Friburgo 1-3

Hertha Berlino-Schalke 04 3-0

Stoccarda-Lipsia 0-1

Domenica 3 gennaio

Borussia Dortmund-Wolfsburg 2-0

Bayern Monaco-Mainz 5-2

La classifica dopo 14 giornate:

Bayern Monaco 33

Lipsia 31

Bayer Leverkusen 29

Borussia Dortmund 25

Union Berlino 24

Wolfsburg 24

B. Moenchengladbach 21

Eintracht Francoforte 20

Friburgo 20

Augsburg 19

Stoccarda 18

Hertha Berlino 16

Hoffenheim 15

Werder Brema 14

Colonia 11

Arminia Bielefeld 10

Mainz 6

Schalke 4

* una partita in meno