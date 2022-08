Bundesliga, il mea culpa della Federcalcio: “Lotta per titolo non esiste più”

"Questo divario si è ampliato da quando i fondi sono stati ridistribuiti nel 1992. Prima tutti i club ricevevano gli stessi soldi e già allora il Bayern era la squadra più competitiva", ha detto Bruchhagen. E ancora: "La lotta per la qualificazione alle coppe è sempre avvincente, così come quella per evitare la retrocessione. Ma la corsa al titolo non esiste più. Leverkusen, Dortmund e Lipsia lotteranno per le prime posizioni ma non sono concorrenti del Bayern, va detto. Se è un problema lo strapotere del Bayern? Possiamo essere orgogliosi di avere un club del genere, ma la distanza con gli altri club sta aumentando ed è davvero triste. Ed è un problema che abbiamo creato noi stessi. La decisione è stata presa dodici anni fa, mi stupisco che qualche addetto ai lavori o tifoso se ne accorda ora. Ed è ormai troppo tardi. Sfortunatamente il Bayern continuerà a dominare il campionato".