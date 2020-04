Bundesliga, Lehmann propone: “Spettatori allo stadio a 10 metri di distanza”

Jens Lehmann continua a far discutere. L’ex portiere tedesco si è schierato apertamente a favore della ripresa del calcio giocato, alimentando diverse polemiche. Un mese fa aveva chiesto: “È meglio restare a casa o perdere il lavoro e vedere fallire un’azienda di successo?”. Stavolta a Sport1, Lehmann ha lanciato la sua proposta per tornare in campo il prima possibile: “Perché, in uno stadio come l’Allianz Arena, dove la capienza è di 70.000 spettatori, non possono entrare 20.000 persone? Una distanza di dieci metri sarebbe sufficiente per evitare il contagio, i tifosi non avrebbero contatti tra loro”. Un’idea che però ha sollevato un vespaio di polemiche.