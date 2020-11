Bundesliga, Lipsia tris, Schalke allunga la striscia positiva

Nelle partite della Bundesliga giocate nel pomeriggio, successo rotondo del Lipsia che balza al comando in attesa di Borussia Dortmund-Bayern iniziata alle 18.30. Decisiva per la vittoria per 3-0 del Lipsia sul Friburgo la rete firmata da Konate, Sabitzer e Angelino. André Silva e Abraham salvano l’Eintracht, che pareggia 2-2 in rimonta sul campo dello Stoccarda. Vincono le squadre di Berlino: l’Hertha si impone 3-0 (in gol anche Piatek) in casa dell’Augsburg, l’Union travolge 5-0 l’Arminia Bielefeld. La sfida in coda tra Mainz e Schalke finisce 2-2. Per i blues è il secondo pareggio di fila che allunga la striscia positiva dopo solo sconfitte.