Bundesliga, manita Bayern all’Eintracht (tris Lewa) ma il Lipsia resta al comando

Il Bayern strapazza l’Eintracht Francoforte nel quinto turno di Bundesliga. Bavaresi rifilano 5 reti agli avversari e come al solito il cannibale è Lewandowski con una tripletta, poi Sanè e Musiala. Unica nota stonata per la squadra di Flick il grave infortunio capitato a Davies. La capolista resta il Lipsia che ha battuto l’Hertha per 2-1. La squadra della capitale passa in vantaggio all’8′ grazie a Cordoba. All’11’ è Upamecano, in mischia, a realizzare la rete dell’1-1. Al 50′ l’Hertha resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Zeefuik, entrato da soli 4′. Al 77′ è Sabitzer, dal dischetto, a regalare i tre punti a Nagelsmann.Termina in parità, 1-1, il match tra Union Berlino e Friburgo. Il Monchengladbach batte il Mainz con un pirotecnico 3-2. Al 15′ Stindl porta in vantaggio gli avversari in Champions League dell’Inter. Tra il 23′ e il 36′ i padroni di casa ribaltano la partita grazie a una doppietta di Mateta. Al 75′ Hofmann su rigore fa 2-2 e all’83’ è Ginter a regalare i tre punti al ‘Gladbach. In serata il derby della Ruhr tra il Borussia Dortmund e lo Schalke.