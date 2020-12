Bundesliga, non basta Schick al Leverkusen: Lewandowski lancia il Bayern

Forse ha ragione Zibì Boniek: Robert Lewandowski è davvero il miglior attaccante in circolazione. Il bomber polacco si rivela ancora una volta decisivo per il Bayern Monaco, guidando i bavaresi nel difficile incontro con il Bayer Leverkusen. I rossoneri guidavano la classifica con un punto di vantaggio rispetto alla squadra di Flick prima dello scontro diretto. Al termine dei 90 minuti ecco il sorpasso in testa. Merito del solito “Lewa”, letale e decisivo quando è il momento dei campioni.

LA GARA

Il Leverkusen trova il gol al primo affondo, grazie a Schick: l’ex Roma inventa una conclusione straordinaria con un sinistro perfetto. Neuer battuto e vantaggio Bayer. La reazione del Bayern si fa attendere: lo stesso Schick chiama Neuer alla parata e Diaby va vicinissimo al raddoppio in altre due occasioni. Ma quando la gara sembra incanalarsi sui binari sperati dalla capolista, ecco il guizzo di Lewandowski che sfrutta un pasticcio difensivo per insaccare a porta sguarnita sul finire del primo tempo. Il pareggio rianima il Bayern: Gnabry impegna il portiere Hradecky e poco dopo Musiala colpisce il palo. In pieno recupero arriva la sentenza Lewandowski: errore di Tah, Kimmich recupera palla e serve il polacco che batte il portiere avversario sul secondo palo. Il Bayern è in testa.

TABELLINO

Bayer Leverkusen: L.Hrádecky, A.Dragovic, D.Sinkgraven, E.Tapsoba, J.Tah, N.Amiri, F.Wirtz, J.Baumgartlinger (Cap.), P.Schick, M.Diaby, L.Bailey. All: Peter Bosz

A disposizione: E.Gedikli, C.Türkmen, K.Demirbay, N.Lomb, M.Weiser, K.Bellarabi, Wendell, T.Jedvaj, L.Alario.

Cambi: K.Demirbay <-> L.Bailey (74′), L.Alario <-> P.Schick (82′)

Bayern Monaco: M.Neuer (Cap.), N.Süle, J.Boateng, L.Hernández, A.Davies, S.Gnabry, D.Alaba, K.Coman, C.Tolisso, T.Müller, R.Lewandowski. All: Hans-Dieter Flick

A disposizione: J.Kimmich , B.Pavard, C.Richards, J.Musiala, A.Nübel, L.Sané, E.Choupo-Moting, M.Roca, Douglas Costa.

Cambi: L.Sané <-> K.Coman (32′), J.Musiala <-> L.Sané (68′), J.Kimmich <-> C.Tolisso (68′)

Reti: 14′ Schick (Bayer Leverkusen), 43′ Lewandowski (Bayern Monaco), 93′ Lewandowski (Bayern Monaco).

Ammonizioni: S.Gnabry, L.Bailey

Stadio: BayArena

Arbitro: Felix Zwayer

LE ALTRE

La giornata intensa della Bundesliga vede anche altri risultati importanti. Niente aggancio in testa per il Lipsia che si ferma sullo 0-0 contro il Colonia. Vittorie esterne per Eintracht Francoforte e Werder Brema rispettivamente contro Augsburg e Mainz. Crolla lo Schalke 04 contro il Bielefeld con il punteggio di 1-0. Tonfo interno anche per Borussia Monchengladbach, sconfitto per 2-1 dall’Hoffenheim.