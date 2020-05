Bundesliga, pari Lipsia contro l’Hertha Berlino. Crollo Schalke

Pari e rimpianti a Lipsia. La formazione di casa, sponsorizzata Red Bull, manca l’aggancio al secondo posto in classifica occupato dal Borussia Dortmund. Merito dell’Hertha Berlino che impone il pari in trasferta. Dopo 9 minuti gli ospiti sono già avanti con Grujic. La risposta dei padroni di casa arriva con Klostermann al 24′ e con Schick al 68′. All’82’ il pari dei berlinesi a opera di un altro ex della Serie A, Piatek. Il Lipsia resta terzo a meno due dal Dortmund.

CROLLO – Lo Schalke 04 continua la sua serie negativa. Da quando la Bundesliga ha ripreso la stagione, il club della Ruhr ha collezionato solo sconfitte. Non fa eccezione la sfida contro il Fortuna Dusseldorf. McKennie sblocca la gara a favore dello Schalke al 53′, ma in 5 minuti avviene il tracollo. Al 63′ Hennings pareggia e poco dopo arriva il raddoppio di Karaman.

LE ALTRE – Il quadro dei risultati si completa con il pari a reti inviolate tra Augsburg e Paderborn. Pareggio anche tra Union Berlino e Mainz: Baku segna per gli ospiti, ma Ingvartsen fissa il risultato sull’1-1. Vince l’Hoffenheim contro il Colonia per 3-1. Una doppietta di Baumgartner e una rete di Zuber vanificano la marcatura finale di Kainz.