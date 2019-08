Bundesliga: pokerissimo Dortmund, crollo a sorpresa del Werder

L’avvio di stagione in Germania sembra tingersi di giallonero. Il Borussia Dortmund non si ferma dopo la vittoria in Supercoppa contro il Bayern Monaco e nella prima giornata di Bundesliga travolge l’Augsburg con un netto 5-1. Niederlechner illude i padroni di casa, prima dello show dei vicecampioni tedeschi. Una doppietta di Alcacer, inframezzata dalle reti di Sancho e Reus e seguita dalla marcatura di Brandt, chiude la pratica. Cade a sorpresa il Werder Brema, affondato per 3-1 dal Fortuna Düsseldorf. Parte bene il Bayer Leverkusen, che doma con qualche sofferenza il Padernborn per 3-2. Discorso simile per il Wolfsburg, vincitore per 2-1 sul Colonia. Netto il successo del Friburgo sul Mainz per 3-0.