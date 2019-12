Bundesliga, ‘Speedy Gonzales’ Hakimi: nuovo record di velocità nel campionato tedesco

Si è parlato del record di Jadon Sancho e di Timo Werner, protagonisti di Borussia Dortmund-Lipsia. Ma adesso, occorre esaltare anche un altro calciatore che si è messo in evidenza durante quella gara. Parliamo di Ashraf Hakimi, che tanti tifosi italiani, in particolare quelli di fede interista, ricorderanno per le reti in Champions League.

L’esterno del Borussia Dortmund ha fatto registrare un record assoluto per la Bundesliga, tanto da meritarsi un’intera pagina sul sito ufficiale del campionato tedesco. Il classe 1998 marocchino è diventato il calciatore più veloce mai visto in Germania. Nella gara contro il Lipsia, Hakimi ha fatto registrare una velocità di punta di 36,20 km/h battendo chi deteneva fino a quel momento il record: Kingsley Ehizibue con 35,85 km/h.

Questa la classifica pubblicata dal sito ufficiale della Bundesliga:

1) Achraf Hakimi (22.49 mph / 36.20 km/h)

2) Kingsley Ehizibue (22.3 mph / 35.85 km/h)

3) Kingsley Coman (22.16 mph / 35.66 km/h)

4) Jeremiah St. Juste (22.12 mph / 35.60 km/h)

5) Fabian Johnson (22.05 mph / 35.50 hm/h)

6) Pierre-Emerick Aubameyang (22.02 mph / 35.44 km/h)

7) Sheraldo Becker (22.01 mph / 35.43 km/h)

8) Lukas Klünter (21.99 mph / 35.40 km/h)

9) Artjoms Rudnevs (21.98 mph / 35.39 km/h)

=9) Jan Rosenthal (21.98 mph / 35.39 km/h)