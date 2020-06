Bundesliga, stop Moenchengladbach: vince il Friburgo 1-0

Brutta battuta d’arresto per il Borussia Moenchengladbach. Il club bianconero incassa una bruciante sconfitta contro il Friburgo e perde l’opportunità di insidiare il terzo posto del Red Bull Lipsia. Il primo tempo non riserva particolari sorprese e si conclude con cinque ammoniti. Nella ripresa, l’equilibrio si spezza al 58′, quando Grifo serve l’assist vincente a Petersen che porta in vantaggio gli ospiti. Il risultato non cambierà più. Il Friburgo si impone in casa e sale all’ottavo posto in solitaria con 41 punti. Il Borussia Moenchengladbach subisce uno stop potenzialmente fatale nelle speranze di terzo posto. E anche l’accesso alla Champions League rischia di diventare un miraggio: in caso di vittoria del Bayer Leverkusen, il Gladbach finirebbe in quinta posizione.