Bundesliga, tris Dortmund in rimonta: Colonia battuto 3-1

Due su due. Il Borussia Dortmund avanza a punteggio pieno in Bundesliga, bissando la vittoria sull’Ausburg. Tuttavia, i gialloneri confermano qualche difficoltà ad inizio gara. Come nell’esordio in campionato, la squadra vincitrice della Supercoppa tedesca va in affanno e subisce lo svantaggio. Al 29′ è Drexler a mandare avanti il Colonia con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Borussia accusa il colpo e sembra accusare il clima del RheinEnergie Stadion. Nella ripresa, il Dortmund risorge dalle sue ceneri, mettendo all’angolo i padroni di casa. Al 70′ Sancho pareggia con un tiro preciso. Il Colonia resiste, ma crolla nel finale: all’86’ Hakimi trova il colpo di testa vincente ed in pieno recupero ci pensa Alcacer a chiudere la gara con un tap in facile. L’ondata giallonera si allunga ancora sulla Bundesliga.