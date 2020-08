Bundesliga, trovato l’accordo sulle nuove norme per il ritorno dei tifosi

La Bundesliga è stato il primo campionato europeo a ripartire dopo il lockdown. Il calcio tedesco ha visto trionfare ancora una volta il Bayern Monaco e a breve ripartirà con una nuova stagione.

BUNDESLIGA, OK A NUOVE NORME

La Bundesliga già da tempo aveva avanzato la proposta di far tornare i tifosi allo stadio seguendo un programma di sicurezza adeguato. Oltre alla capienza ridotta dello stadio, 36 club della Lega Calcio tedesca hanno trovato l’accordo su altre nuove norme per il ritorno dei tifosi: divieto di alcol, l’abolizione momentanea dei biglietti contingentati per i tifosi in trasferta e per i posti in piedi e biglietti personalizzati per rintracciare le catene di infezione. Questo è quanto deciso dalla DFL che fa capo sia alla Bundesliga, sia alla Zweite Liga.