Bundesliga, Werner fa volare il Lipsia: 3 gol e 3 assist nell’8-0 rifilato al Mainz!

In Bundesliga il Red Bull Lipsia travolge il Mainz 8-0 con uno scatenato Timo Werner, da anni ormai uno di quelli che segna più di tutti in Europa: tripletta e tre assist, mostruoso il classe 1996, che non a caso è finto recentemente nel mirino del Liverpool per il salto di qualità definitivo. La sua squadra, così, dopo aver battuto in settimana per 6-1 il Wolfsburg in DFB-Pokal, rifila un’altra goleada, portandosi così a 18 punti in classifica nel campionato tedesco, alla pari del Bayern Monaco ma anche a -1 dal Borussia Dortmund secondo e a -4 dal M’Gladbach che invece è in cima. Ed è proprio alla capolista che Werner aveva già siglato una tripletta: i suoi gol totali sono 13 in stagione, fra Bundes e coppa, secondo solo al super Robert Lewandowski, che mai aveva iniziato così bene un’annata.