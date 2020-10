Cade il Lipsia e Bayern e Borussia Dortmund balzano in vetta. Sabato “Der Klassiker”

Cade il Lipsia e il Bayern vola in testa alla classifica in condominio con il Borussia Dortmund passato a Bielefeld. Giornata scoppiettante in Bundesliga che si è aperto con le vittorie delle due nuove squadre capolista: il Bayern Monaco, ospite del Colonia, porta in Baviera i tre punti vincendo 2-1. Decisive le reti di Muller su rigore e Gnabry nel recupero del primo tempo. Inutile il gol di Drexler all’82’. Una doppietta di Hummels vale il successo al Borussia Dortmund: in assenza di Haaland ci pensa il difensore tedesco a trasformarsi in bomber, archiviando la pratica Arminia Bielefeld. Bavaresi e gialloneri si portano in vetta alla classifica con 15 punti (5 vittorie e 1 ko a testa) scavalcando il Lipsia, sconfitto 1-0 in casa del Borussia Moenchengladbach, che ora si trova a -2 dalla coppia di testa. Ad Augsburg il Mainz perde 3-1 incassando due reti da Andeé Hahn negli ultimi dieci minuti. Finisce in parità, invece, la sfida tra Eintracht e Werder Brema: 1-1, stesso risultato dell’anticipo del venerdì che aveva visto in campo Schalke e Stoccarda.