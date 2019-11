Caos Bayern Monaco, allenamento a porte chiuse e Neuer: “Non mi sorprende sia andata così…”

Sconfitta umiliante quella subita dal Bayern Monaco contro l’Eintracht Francoforte. Un ko per 5-1 che mette sulla graticola la posizione del tecnico Kovac per il quale si parla già di un sostituto.

In casa dei campioni di Germania gli umori sono pessimi come dimostrano anche le recenti dichiarazioni di Manuel Neuer rilasciate a ZDF: “Non è certo una cosa così improbabile quella che ci è successa. Siamo andati subito sotto di uomini con l’espulsione ma ora dobbiamo pensare. Eravamo da qualche partita con alcuni problemi dietro. Quindi non sono sorpreso ed è andata così”.

Intanto il Bayern Monaco ha comunicato ai propri tifosi che il prossimo allenamento previsto per oggi sarà a porte chiuse: “Dopo la sconfitta a Francoforte, è stata presa la decisione di non allenarsi in pubblico. Ci scusiamo per il poco preavviso e chiediamo a tutti i fan di capire”. Questo il messaggio del club su Twitter.