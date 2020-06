Caso Floyd, Rummenigge: “Scioccati dalle immagini, è inaccettabile”

Il caso di George Floyd, l’uomo ucciso da un agente di polizia negli Stati Uniti, ha scioccato anche il Bayern Monaco. Il CEO dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge ha voluto commentare la posizione del club. Queste le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.com: “La morte di George Floyd, le immagini terribili dall’America, ci ha scioccati profondamente. Il razzismo è completamente inaccettabile. Nei suoi 120 anni di storia del club, il Bayern è sempre stato impegnato nei valori sociali. Rispetto, tolleranza e umanità sono i cardini indispensabili della nostra filosofia di vita. Discriminazione, odio, esclusione e violenza non hanno posto nel nostro mondo. L’abbiamo già detto e vogliamo ribadirlo ancora una volta, con più forza e profonda convinzione in modo che sia ascoltato in tutto il mondo: rosso contro il razzismo. Black Lives Matter”.