Colonia, impazza il Carnevale: il tecnico si traveste da unicorno rosa

In casa Colonia si festeggia il Carnevale. Il tecnico Baumgart si è travestito da unicorno rosa

L'11 novembre alle 11.11 scatta tradizionalmente il Carnevale diColonia. La tradizione prevede che i travestimenti proseguano fino all'Avvento per poi riprendere dopo il 6 gennaio. Questo ha avuto anche qualche ripercussione sul calcio, non tanto dal punto di vista del calendario. Piuttosto le sorprese si sono verificate nell'allenamento della squadra locale, che milita in Bundesliga. Infatti il tecnico Steffen Baumgart si è presentato sul terreno di gioco con un travestimento a dir poco sorprendente. Ad allenare la formazione c'era... un unicorno rosa! I calciatori gli hanno fatto compagnia con altri costumi particolari. C'è chi si è improvvisato faraone dell'Antico Egitto e chi ha riproposto i look anni 70'. Insomma Carnevale ha davvero fatto breccia nella squadra, attualmente in undicesima posizione in campionato. Tra i tifosi c'è anche la speranza che il clima di festa possa riportare la vittoria alla formazione attualmente a secco da quattro turni, in cui ha raccolto solamente due punti.