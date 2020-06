Colonia, niente pubblico allo stadio: spalti pieni con magliette e… peluche

La Bundesliga è stata il primo tra i maggiori campionati d’Europa a ripartire. Rigorose le norme di sicurezza tra i giocatori e, ovviamente, anche quelle per i tifosi la cui assenza dagli spalti è stata attenuata da… maglie e peluche.

Vedere per credere l’iniziativa del Colonia che, in occasione della sfida interna contro il Lipsia, ha deciso di riempire le gradinate del RheinEnergieStadion con un mosaico di vecchie e nuove magliette del club e soprattutto tanti peluche, rigorosamente colorari di biancorosso. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e del web trovando grande approvazione. Un modo sicuramente originale per far sentire meno soli i giocatori che, però, sul campo non hanno avuto vantaggio dall’iniziativa. Il Colonia, infatti, è stato sconfitto per 2-4.