Colpo Eintracht a Wolfsburg. L’Hoffenheim vince e vede l’Europa: i risultati del pomeriggio di Bundes

Nel pomeriggio di sabato si sono giocate 4 partite della 29esima giornata di Bundesliga. Il risultato che sorprende di più è la vittoria dell’Eintracht di Francoforte a Wolfsburg. Grazie al 2-1 gli ospiti salgono a quota 32 punti staccandosi sempre di più dalla zona retrocessione. L’Hertha Berlino batte 2-0 l’Augsburg e sale così a 38 punti, a meno 4 dalla zona Europa League. A proposito di Europa, l’Hoffenheim aggancia il Wolfsburg grazie alla vittoria per 0-1 sul Mainz. Vittoria fondamentale anche del Werder che può respirare anche se ancora invischiata nella lotta per non retrocedere.

I risultati

Hertha Berlino – Augsburg 2-0

Mainz – Hoffenheim 0-1

Schalke – Werder Brema 0-1

Wolfsburg – Eintracht Francoforte 1-2