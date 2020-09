Coman in quarantena: è stato in contatto con un positivo al Covid

Poco meno di un mese fa il Bayern Monaco alzava al cielo di Lisbona la sua sesta Champions League. I bavaresi coronavano un meraviglioso 2020 con la vittoria più prestigiosa, unendo il successo europeo ai trionfi in terra tedesca con la Bundesliga e la Coppa di Germania. L’uomo che ha riscritto la storia è stato Kingsley Coman, esterno offensivo ex Paris Saint-Germain e Juventus. Proprio il francese ora non sta vivendo un momento semplice.

CORONAVIRUS

Infatti anche il giocatore si trova a dover fare i conti con la tegola Coronavirus. Coman è entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid 19. Di conseguenza, il giocatore sarà costretto a rimanere in quarantena a scopo cautelativo. Lo ha comunicato anche il Bayern Monaco.

